"معاناة" كونتي بدأت مبكرا.. فيرونا يدمر نابولي بثلاثية

دمر هيلاس فيرونا منافسه نابولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف فيرونا كل من دانييل موسكيرا (2) ودايلون روكا ليفرامينتو.

وتعتبر هذه هي الخسارة الأولى في انطلاق الدوري الإيطالي لأنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي في مسيرته التدريبية.

وحقق كونتي من قبل الفوز في 5 مباريات افتتاحية وتعادل في واحدة في الكالتشيو.

وتحدث كونتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن يجب على الفريق والجماهير الاستعداد للمعاناة خلال الموسم الحالي.

وأكد أن احتلال الفريق المركز العاشر الموسم الماضي ليس بسبب سوء الحظ ومن يعتقد عكس ذلك فهو بعيد عن الواقع تماما.

ويرى أن المنافسة على البطولات من الممكن أن يستغرق عاما أو عامين أو ثلاثة وأن الفريق سيخرج بموسم صفري دون التتويج بأي بطولة.

وافتتح ليفرامينتو النتيجة في الدقيقة 50 بعد تسديدة عقب عرضية داخل منطقة الجزاء.

وضاعف موسكيرا النتيجة في الدقيقة 75 بعد انفراد بالمرمى.

وعاد موسكيرا لينهي أهداف اللقاء بعدما استقبل تمريرة من داركو لازوفيتش داخل منطقة الـ6 ياردات وأسكن الكرة في الشباك بسهولة.

video:1