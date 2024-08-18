انتهت الدوري الإسباني - ريال مايوركا (1)-(1) ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------

انتهت

ق 90+6: طرد مباشر لفيرلاند ميندي

ق 87: إهدار فرصة لريال مايوركا بعد تسديد كرة من داخل منطقة الجزاء بعدت المرمى قليلا.

ق 70: دومينيك جريف حارس مرمى ريال مايوركا ينقذ فرصة تسجيل مبابي هدف التقدم.

ق 52: جوووول موريكي من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: تاكوما أسانو يسدد كرة سهلة، لكن أخطأ كورتوا في مسك الكرة وردت إلى موريكي وسددها وتألق كورتوا في التصدي.

ق 24: تسديدة من كيليان مبابي تذهب خارج المرمى بعد عرضية أرضية.

ق 12: جوووول رودريجو بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

ق 6: كورتوا يتصدى لتسديدة قوية من داني رودريجيز من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة