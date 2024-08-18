انتهت الدوري الإسباني - ريال مايوركا (1)-(1) ريال مدريد
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 22:12
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإسباني.
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انتهت
ق 90+6: طرد مباشر لفيرلاند ميندي
ق 87: إهدار فرصة لريال مايوركا بعد تسديد كرة من داخل منطقة الجزاء بعدت المرمى قليلا.
ق 70: دومينيك جريف حارس مرمى ريال مايوركا ينقذ فرصة تسجيل مبابي هدف التقدم.
ق 52: جوووول موريكي من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 42: تاكوما أسانو يسدد كرة سهلة، لكن أخطأ كورتوا في مسك الكرة وردت إلى موريكي وسددها وتألق كورتوا في التصدي.
ق 24: تسديدة من كيليان مبابي تذهب خارج المرمى بعد عرضية أرضية.
ق 12: جوووول رودريجو بعد تسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.
ق 6: كورتوا يتصدى لتسديدة قوية من داني رودريجيز من خارج منطقة الجزاء.
بداية المباراة