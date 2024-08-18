النني: جائزة رجل المباراة تعطيني دفعة كبيرة في القادم مع الجزيرة

يرى محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي أن جائزة رجل المباراة في لقائه الأول مع الفريق سيشكل له دفعة في المباريات المقبلة.

محمد النني النادي : الجزيرة الجزيرة

وفاز الجزيرة على البطائح بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وشارك الدولي المصري محمد النني للمرة الأولى منذ انضمامه في المباراة كاملة.

وحصل النني على جائزة رجل المباراة.

وقال النني في فيديو عبر حساب ناديه: "هذه أول مباراة والفوز أهم شيء".

وأتم "الحصول على جائزة رجل المباراة تعطيني دفعة كبيرة في المباريات المقبلة".

النني يصف شعوره بعد فوزه بجائزة رجل المباراة في لقاءه الأول مع #نادي_الجزيرة 🇪🇬🎖#كأس_مصرف_أبوظبي_الاسلامي pic.twitter.com/llWBpoAzov — نادي الجزيرة (@aljazirafc) August 18, 2024

وسجل أهداف الجزيرة كل من رامون ميريز ونيسكنز كيبانو ومامادو كوليبالي، بينما أحرز أناتولي برتراند أبانج هدف البطائح الوحيد

وافتتح ميريز أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بطريقة رائعة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وضاعف كيبانو النتيجة في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وقلص أبانج النتيجة بعد عرضية أرضية استقبلها بتسديدة في الدقيقة 33.

وزود كوليبالي الفارق بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر المقبل.