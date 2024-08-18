النني: جائزة رجل المباراة تعطيني دفعة كبيرة في القادم مع الجزيرة

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

محمد النني

يرى محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي أن جائزة رجل المباراة في لقائه الأول مع الفريق سيشكل له دفعة في المباريات المقبلة.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وفاز الجزيرة على البطائح بنتيجة 3-1 في ذهاب دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وشارك الدولي المصري محمد النني للمرة الأولى منذ انضمامه في المباراة كاملة.

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وحصل النني على جائزة رجل المباراة.

وقال النني في فيديو عبر حساب ناديه: "هذه أول مباراة والفوز أهم شيء".

وأتم "الحصول على جائزة رجل المباراة تعطيني دفعة كبيرة في المباريات المقبلة".

وسجل أهداف الجزيرة كل من رامون ميريز ونيسكنز كيبانو ومامادو كوليبالي، بينما أحرز أناتولي برتراند أبانج هدف البطائح الوحيد

وافتتح ميريز أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بطريقة رائعة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وضاعف كيبانو النتيجة في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وقلص أبانج النتيجة بعد عرضية أرضية استقبلها بتسديدة في الدقيقة 33.

وزود كوليبالي الفارق بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر المقبل.

محمد النني الجزيرة الإماراتي كأس رابطة المحترفين الإماراتية
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