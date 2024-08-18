مصدر مقرب من السومة يكشف لـ في الجول حقيقة عرضه على الزمالك لضم زيزو للعربي

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 22:08

كتب : محمد عبد العظيم

عمر السومة

كشف مصدر مقرب من عمر السومة مهاجم العربي القطري ومنتخب سوريا حقيقة دخول اللاعب ضمن صفقة تبادلية مع العربي القطري للتعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "ما يقال عن دخول عمر السومة ضمن عرض العربي القطري لضم زيزو من الزمالك غير صحيح، ولم يتحدث معنا أحد حول رحيله عن النادي".

وأضاف "السومة لديه عدة عروض سعودية لكنه لم يتلق أي عرض من الزمالك".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - لعقد جلسة أولية بشأن حسم مستقبله.. زيزو يتواجد في مقر الزمالك أحمد سالم: الزمالك متمسك بتجديد تعاقد زيزو.. وخطوة معه

وواصل "عقد السومة ينتهي في الصيف المقبل فكيف يخرج معارا ويتحمل العربي راتبه؟ وأيضا لا نعتقد أن هناك ناد في مصر يستطيع دفع راتب السومة الذي يزيد عن 3 ملايين دولار سنويا".

وأتم تصريحاته "إذا رغب الزمالك في التعاقد مع عمر السومة عليه التفاوض مع العربي ثم معنا بعيدا عن أي صفقة أخرى".

عمر السومة البالغ من العمر 35 عاما انضم مطلع الموسم الماضي لصفوف العربي القطري قادما من أهلي جدة السعودي.

ويرغب نادي العربي القطري في التعاقد مع زيزو من الزمالك وقدم عرضا للقلعة البيضاء في انتظار الرد عليه.

الزمالك عمر السومة زيزو العربي القطري
نرشح لكم
للموسم الثاني تواليا.. أحمد الشناوي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري 2023-24 المصري يسدد باقي مستحقات البدوي ويبدأ إجراءات رفع وقف القيد البنك الأهلي يضم هشام صلاح من الاتحاد.. وفي الجول يكشف قيمة الصفقة الأجنبي العاشر والثاني من قارة آسيا.. وسام أبو علي هدافا للدوري المصري المصري يرتقي للمركز الرابع بثنائية ضد الاتحاد.. وتعادل سيراميكا مع زد في ختام الدوري انتهت ختام الدوري - الاتحاد (0)-(2) المصري.. فوز الفريق البورسعيدي منافس بيراميدز المحتمل – عزام التنزاني ينتصر ذهابا على الجيش الرواندي في تمهيدي أبطال إفريقيا التشكيل – الشامي ومحسن يقودان المصري.. وبواتينج يعوض مابولولو في الاتحاد
أخر الأخبار
الشيبي والشناوي وكالوشا ووسام.. أبرز أرقام الدوري المصري موسم 2023-24 13 دقيقة | الدوري المصري
للموسم الثاني تواليا.. أحمد الشناوي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري 2023-24 15 دقيقة | الدوري المصري
المصري يسدد باقي مستحقات البدوي ويبدأ إجراءات رفع وقف القيد 30 دقيقة | الدوري المصري
البنك الأهلي يضم هشام صلاح من الاتحاد.. وفي الجول يكشف قيمة الصفقة ساعة | الدوري المصري
الأجنبي العاشر والثاني من قارة آسيا.. وسام أبو علي هدافا للدوري المصري ساعة | الدوري المصري
المصري يرتقي للمركز الرابع بثنائية ضد الاتحاد.. وتعادل سيراميكا مع زد في ختام الدوري ساعة | الدوري المصري
"معاناة" كونتي بدأت مبكرا.. فيرونا يدمر نابولي بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: هدف هالاند كان من تسلل.. ولم نستغل الفرص وهذا الفارق مع سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 3 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة