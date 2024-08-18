مصدر مقرب من السومة يكشف لـ في الجول حقيقة عرضه على الزمالك لضم زيزو للعربي

كشف مصدر مقرب من عمر السومة مهاجم العربي القطري ومنتخب سوريا حقيقة دخول اللاعب ضمن صفقة تبادلية مع العربي القطري للتعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "ما يقال عن دخول عمر السومة ضمن عرض العربي القطري لضم زيزو من الزمالك غير صحيح، ولم يتحدث معنا أحد حول رحيله عن النادي".

وأضاف "السومة لديه عدة عروض سعودية لكنه لم يتلق أي عرض من الزمالك".

وواصل "عقد السومة ينتهي في الصيف المقبل فكيف يخرج معارا ويتحمل العربي راتبه؟ وأيضا لا نعتقد أن هناك ناد في مصر يستطيع دفع راتب السومة الذي يزيد عن 3 ملايين دولار سنويا".

وأتم تصريحاته "إذا رغب الزمالك في التعاقد مع عمر السومة عليه التفاوض مع العربي ثم معنا بعيدا عن أي صفقة أخرى".

عمر السومة البالغ من العمر 35 عاما انضم مطلع الموسم الماضي لصفوف العربي القطري قادما من أهلي جدة السعودي.

ويرغب نادي العربي القطري في التعاقد مع زيزو من الزمالك وقدم عرضا للقلعة البيضاء في انتظار الرد عليه.