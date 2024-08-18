هالاند: كوكوريا رجل مضحك.. وأريد خلق مساحة لـ سيلفا وسؤال المليون دولار

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يرى إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أن مارك كوكوريا لاعب تشيلسي مضحك بعدما غنى عنه أغنية عقب التتويج ببطولة يورو 2024 مع منتخب إسبانيا.

وافتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمسابقة وأقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وقال اللاعب النرويجي عقب المباراة لمنصة Viaplay: "كوكوريا رجل مضحك، في الموسم الماضي طلب قميصي، وغنى أغنية عني ليسخر مني الصيف الحالي".

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وأضاف لشبكة سكاي سبورتس "المباريات الأولى دائما ما تكون صعبة، أمضيت فترة إعداد طويلة للموسم ولا أشعر بأنني في حالة مثالية، لكن من الجيد الفوز".

وأكمل "الهدف كان جيدا حقا، أتذكر أن روبرت سانشيز تصدى لتسديدة جيدة ضدي العام الماضي، لقد أثار ذلك غضبي لفترة طويلة، لذا نعم، كان هدفا مثاليا".

وشدد "أفضل اللاعبين هم الأفضل في أسهل الأشياء، لمس الكرة بيمينك والتمرير بيسارك، هذا هو الشيء المهم، جوارديولا يقول لي ذلك طوال الوقت".

وتابع "سؤال المليون دولار هو هل أحتاج إلى المشاركة أكثر في اللعب؟ جوارديولا يريد ذلك وأنا كذلك، وأريد الحصول على المزيد من التمريرات الحاسمة وأن أصبح لاعبا أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد أخلق مساحة بين قلبي الدفاع لإعطاء الفرصة لبرناردو سيلفا كصانع ألعاب في الحصول على مساحة أكبر، هذا صعب ولكن سأحاول فعلها".

وبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز خارج ملعبه بثنائية إيرلينج هالاند وماتيو كوفاسيتش.

واستمرت عقدة مانشستر سيتي لتشيلسي الذي لم يستطع تحقيق أي فوز على الفريق السماوي في آخر 10 مباريات جمعتهما.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند تشيلسي
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