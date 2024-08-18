السويحلي الليبي يعلن ضم محمود علاء

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

محمود علاء - السويحلي

أعلن نادي السويحلي الليبي ضم محمود علاء في صفقة انتقال حر.

محمود علاء

النادي : السويحلي

السويحلي

وكان محمود علاء قد رحل عن فريق الزمالك بعد انتهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضي.

وتعاقد محمود علاء مع السويحلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد باتفاق الطرفين.

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ويحصل محمود علاء على ما يقارب من 500 ألف دولار في الموسم.

وانضم محمود علاء إلى الزمالك في أغسطس من عام 2017، وتخللت رحلته مع الفارس الأبيض إعارة في الموسم الماضي للاتحاد السكندري.

وخاض محمود علاء مع الزمالك 181 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك محمود علاء مع الزمالك سوى خمس مرات في كل البطولات.

وتوج محمود علاء مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وثلاثة مرات لكأس مصر ومرة لكل من السوبر المصري والإفريقي ومرتين للكونفدرالية.

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