تقرير أرجنتيني: أكونيا على أعتاب الانتقال لـ ريفر بليت

يقترب ماركوس أكونيا ظهير أيسر إشبيلية الإسباني من الانتقال لصفوف ريفر بليت الأرجنتيني.

ووفقا لقناة TNT سبورتس الأرجنتينية فإن أكونيا سيوقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع ريفر بليت حتى ديسمبر 2027.

وسيسافر أكونيا غدا الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير للأرجنتين من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل التوقيع.

الظهير البالغ 32 عاما بدأ مسيرته مع نادي فيرو ثم راسينج كلوب الأرجنتيني.

وفي 2017 انضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي وبعد 3 مواسم أصبح لاعبا للفريق الأندلسي.

وغاب أكونيا عن اللقاء بسبب الأول لإشبيلية في الدوري الإسباني إذ لم يتواجد في قائمة فريقه.

وخاض الأرجنتيني 149 مباراة بقميص إشبيلية سجل خلالها 6 وصنع 16.

ويعد أكونيا من الركائز الأساسية في تشكيل المنتخب الأرجنتيني الذي ساهم في الفوز بلقبي كوبا أمريكا ولقب كأس العالم 2022.

وضم ريفر بليت في سوق الانتقالات الصيفية الحالية كل من خيرمان بيزيا من ريال بيتيس وآدم باريرو من سان لورينزو وفابريسيو باستوس من إنترناسيونال وكونان لديسيما من قادش وماكسيلميانو ميزا من مونتيري وفرانكو كاربوني من إنتر، مع عودة مارسيلو جاياردو لتدريب الفريق في ولاية ثانية.