جوارديولا: لم أتوقع الانتصار على تشيلسي.. وكسرنا إحصائية عدم الفوز دون رودري

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

جوارديولا يحتفل بالدوري

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه لم يتوقع الفوز على تشيلسي، وكذلك كسر إحصائية عدم الفوز دون رودري.

وافتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمسابقة وأقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وقال المدرب الإسباني لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لم أتوقع الفوز، نحن بعيدون عن أفضل مستوانا، لذلك الحصول على الثلاث نقاط أخبار جيدة، والأخبار السيئة هي أن أمامنا 65 مباراة طوال الموسم".

أخبار متعلقة:
بمشاركة مصطفى محمد متأخرا.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز في أولى المباريات منافس بيراميدز المحتمل – عزام التنزاني ينتصر ذهابا على الجيش الرواندي في تمهيدي أبطال إفريقيا تشكيل ريال مدريد – الثلاثي الناري يقود الهجوم ضد مايوركا العقدة مستمرة للأزرق.. مانشستر سيتي يفتتح الدوري بثنائية ضد تشيلسي

وأضاف "لدينا ميزة، أن ذلك هو الموسم التاسع معا موسمنا، لذا نعرف بعضنا البعض جيدا، بالطبع هناك أخطاء يجب علينا تحسينها، الفارق في كوننا أبطالا هو لغة جسدنا وطريقة تصرفنا".

وأكمل "اللحظات السيئة في المباريات هي التي تحدد الفرق الكبيرة والصغيرة، بالنسبة لي، أنه لشرف كبير أن أكون مسؤولا عن هؤلاء الرجال، أنا محظوظ جدا، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وشدد "لفترة من الوقت لم نتمكن من الفوز في ستامفورد بريدج، ولذلك هذه خطوة كبيرة وهذا ما يميز الفرق الكبيرة ولا أحد يتكلم عن ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "كسرنا أرقام عدم الفوز بدون رودري، كن حذرا لأننا نكسر الأرقام دائما، رودري مهم جدا بالنسبة لنا لذا من المهم أن يكون ماتيو كوفاتشيتش هنا لأنه لاعب ذو خبرة وشخص رائع، لقد قدم أداء جيدا".

وبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز خارج ملعبه بثنائية إيرلينج هالاند وماتيو كوفاسيتش.

واستمرت عقدة مانشستر سيتي لتشيلسي الذي لم يستطع تحقيق أي فوز على الفريق السماوي في آخر 10 مباريات جمعتهما.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي تشيلسي رودري بيب جوارديولا
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال مايوركا ضد ريال مدريد هالاند: كوكوريا رجل مضحك.. وأريد خلق مساحة لـ سيلفا وسؤال المليون دولار تقرير أرجنتيني: أكونيا على أعتاب الانتقال لـ ريفر بليت بمشاركة مصطفى محمد متأخرا.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز في أولى المباريات تشكيل ريال مدريد – الثلاثي الناري يقود الهجوم ضد مايوركا العقدة مستمرة للأزرق.. مانشستر سيتي يفتتح الدوري بثنائية ضد تشيلسي تمهيدا للانضمام إلى نابولي.. وصول نيريس لـ إيطاليا رد ناري من ماريسكا بعد اعتراض ستيرلينج لخروجه من القائمة ضد مانشستر سيتي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مايوركا ضد ريال مدريد 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
النني: جائزة رجل المباراة تعطيني دفعة كبيرة في القادم مع الجزيرة 12 دقيقة | المحترفون
مصدر مقرب من السومة يكشف لـ في الجول حقيقة عرضه على الزمالك لضم زيزو للعربي 16 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - إلى دور الـ 32 عمليا.. بيراميدز يسحق جي كي يو بسداسية في الذهاب 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
هالاند: كوكوريا رجل مضحك.. وأريد خلق مساحة لـ سيلفا وسؤال المليون دولار 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
السويحلي الليبي يعلن ضم محمود علاء 23 دقيقة | المحترفون
تقرير أرجنتيني: أكونيا على أعتاب الانتقال لـ ريفر بليت 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: لم أتوقع الانتصار على تشيلسي.. وكسرنا إحصائية عدم الفوز دون رودري 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 3 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة