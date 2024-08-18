جوارديولا: لم أتوقع الانتصار على تشيلسي.. وكسرنا إحصائية عدم الفوز دون رودري

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه لم يتوقع الفوز على تشيلسي، وكذلك كسر إحصائية عدم الفوز دون رودري.

وافتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمسابقة وأقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وقال المدرب الإسباني لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لم أتوقع الفوز، نحن بعيدون عن أفضل مستوانا، لذلك الحصول على الثلاث نقاط أخبار جيدة، والأخبار السيئة هي أن أمامنا 65 مباراة طوال الموسم".

وأضاف "لدينا ميزة، أن ذلك هو الموسم التاسع معا موسمنا، لذا نعرف بعضنا البعض جيدا، بالطبع هناك أخطاء يجب علينا تحسينها، الفارق في كوننا أبطالا هو لغة جسدنا وطريقة تصرفنا".

وأكمل "اللحظات السيئة في المباريات هي التي تحدد الفرق الكبيرة والصغيرة، بالنسبة لي، أنه لشرف كبير أن أكون مسؤولا عن هؤلاء الرجال، أنا محظوظ جدا، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وشدد "لفترة من الوقت لم نتمكن من الفوز في ستامفورد بريدج، ولذلك هذه خطوة كبيرة وهذا ما يميز الفرق الكبيرة ولا أحد يتكلم عن ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "كسرنا أرقام عدم الفوز بدون رودري، كن حذرا لأننا نكسر الأرقام دائما، رودري مهم جدا بالنسبة لنا لذا من المهم أن يكون ماتيو كوفاتشيتش هنا لأنه لاعب ذو خبرة وشخص رائع، لقد قدم أداء جيدا".

وبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز خارج ملعبه بثنائية إيرلينج هالاند وماتيو كوفاسيتش.

واستمرت عقدة مانشستر سيتي لتشيلسي الذي لم يستطع تحقيق أي فوز على الفريق السماوي في آخر 10 مباريات جمعتهما.