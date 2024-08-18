بمشاركة مصطفى محمد متأخرا.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز في أولى المباريات

تعادل نانت مع مضيفه تولوز بدون أهداف في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد مع نانت في الدقيقة 75.

وحل المهاجم المصري على حساب موسيس سيمون.

الفوز ترك نانت في المركز التاسع مناصفة مع تولوز، بنقطة واحدة لكل منهما.

وتستمر منافسات الجولة التي شهدت فوز باريس سان جيرمان حامل اللقب على لو هافر 4-1.

وأنهى نانت الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.