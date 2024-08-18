بمشاركة مصطفى محمد متأخرا.. نانت يتعادل سلبيا مع تولوز في أولى المباريات
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 21:16
كتب : FilGoal
تعادل نانت مع مضيفه تولوز بدون أهداف في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.
وشارك مصطفى محمد مع نانت في الدقيقة 75.
وحل المهاجم المصري على حساب موسيس سيمون.
الفوز ترك نانت في المركز التاسع مناصفة مع تولوز، بنقطة واحدة لكل منهما.
وتستمر منافسات الجولة التي شهدت فوز باريس سان جيرمان حامل اللقب على لو هافر 4-1.
وأنهى نانت الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال مايوركا ضد ريال مدريد هالاند: كوكوريا رجل مضحك.. وأريد خلق مساحة لـ سيلفا وسؤال المليون دولار تقرير أرجنتيني: أكونيا على أعتاب الانتقال لـ ريفر بليت جوارديولا: لم أتوقع الانتصار على تشيلسي.. وكسرنا إحصائية عدم الفوز دون رودري تشكيل ريال مدريد – الثلاثي الناري يقود الهجوم ضد مايوركا العقدة مستمرة للأزرق.. مانشستر سيتي يفتتح الدوري بثنائية ضد تشيلسي تمهيدا للانضمام إلى نابولي.. وصول نيريس لـ إيطاليا رد ناري من ماريسكا بعد اعتراض ستيرلينج لخروجه من القائمة ضد مانشستر سيتي
أخر الأخبار
السويحلي الليبي يعلن ضم محمود علاء 24 دقيقة | المحترفون