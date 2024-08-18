انتهت ختام الدوري - الاتحاد (0)-(2) المصري.. فوز الفريق البورسعيدي
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد ضد المصري في الجولة 34 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الجولة 34 من الدوري المصري.
ويحتل المصري المركز السادس برصيد 52 نقطة وإذا حقق الفوز سيرتقي للمركز الرابع.
فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 11 برصيد 41 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: جووول الثااااني.. صلاح محسن ينفرد ويسجل الهدف الثاني
ق 34: جوووول محمد الشامي ينفرد ويسدد على يسار الحارس مسجلا الهدف الأول.
ق 30: عرضية مباغتة يبعدها جاد ببراعة لركنية.
بداية اللقاء
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