تشكيل ريال مدريد – الثلاثي الناري يقود الهجوم ضد مايوركا

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريال مايوركا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ويبدأ المدرب الإيطالي بالثلاثي الناري فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو في خط الهجوم.

وللمباراة الثانية يشارك كيليان مبابي مع ريال مدريد عقب لعبه مباراة الفريق ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي.

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وتوج ريال مدريد بالسوبر الأوروبي بعد الفوز على أتالانتا بهدفين دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي - رودريجو

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