تشكيل ريال مدريد – الثلاثي الناري يقود الهجوم ضد مايوركا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ريال مايوركا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ويبدأ المدرب الإيطالي بالثلاثي الناري فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو في خط الهجوم.

وللمباراة الثانية يشارك كيليان مبابي مع ريال مدريد عقب لعبه مباراة الفريق ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي.

وتوج ريال مدريد بالسوبر الأوروبي بعد الفوز على أتالانتا بهدفين دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي - رودريجو