التشكيل – الشامي ومحسن يقودان المصري.. وبواتينج يعوض مابولولو في الاتحاد

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:25

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة المصري والاتحاد السكندري

يبدأ محمد الشامي وصلاح محسن في هجوم المصري أمام الاتحاد في ختام مباريات الدوري المصري في دربي البحر المتوسط.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الجولة 34 من الدوري المصري.

ويقود بنجامين بواتينج هجوم الاتحاد لتعويض رحيل كريستوفاو مابولولو الذي انتقل للأهلي طرابلس الليبي.

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وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى - محمد دبش – حسن علي

الوسط: يوسف الجوهري – حسين فيصل – أمادو باه

الهجوم: ميدو جابر – محمد الشامي – صلاح محسن

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وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: هشام صلاح – إسلام أبو سليمة – محمود شبانة – كريم الديب

الوسط: مورو ساليفو – عمر الوحش – ناصر ناصر

الهجوم: هاني الطامي – بنجامين بواتينج – بيكالي أوبامي

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎الموقع للادى الاتحاد السكلدري WWW.ITTHADOWUB.COM عمر صلاح هشام صلاح اسلام ابو سليمة แ้ محمود شبانة كريم الديب သဃံံ መት مورو ساليفو عمر الوحش ناصر ناصر ALITTIHAD هاني الطامي بيكالي اوبامي بينجامين بواتينج البدلاء محمد صلاح بلال السيد የፓ كباكا عموري محمود بسيوني فرانك ألان مصطفي ابراهيم مازن اشرف تراوري عمرو- صالح ほ.‎'‎‎

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 52 نقطة وإذا حقق الفوز سيرتقي للمركز الرابع.

فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 11 برصيد 41 نقطة.

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