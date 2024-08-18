التشكيل – الشامي ومحسن يقودان المصري.. وبواتينج يعوض مابولولو في الاتحاد

يبدأ محمد الشامي وصلاح محسن في هجوم المصري أمام الاتحاد في ختام مباريات الدوري المصري في دربي البحر المتوسط.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الجولة 34 من الدوري المصري.

ويقود بنجامين بواتينج هجوم الاتحاد لتعويض رحيل كريستوفاو مابولولو الذي انتقل للأهلي طرابلس الليبي.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى - محمد دبش – حسن علي

الوسط: يوسف الجوهري – حسين فيصل – أمادو باه

الهجوم: ميدو جابر – محمد الشامي – صلاح محسن

وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: هشام صلاح – إسلام أبو سليمة – محمود شبانة – كريم الديب

الوسط: مورو ساليفو – عمر الوحش – ناصر ناصر

الهجوم: هاني الطامي – بنجامين بواتينج – بيكالي أوبامي

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 52 نقطة وإذا حقق الفوز سيرتقي للمركز الرابع.

فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 11 برصيد 41 نقطة.