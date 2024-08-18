موكا يقود الجونة للفوز على المقاولون العرب.. وتعادل سلبي بين البنك والداخلية

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:19

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

اختتم الجونة موسم 2023-24 من الدوري المصري بالفوز 1-0 على المقاولون العرب في الجولة 34.

فيما تعادل مع الداخلية مع البنك الأهلي بدون أهداف.

وسجل أيمن موكا هدف الجونة الوحيد في اللقاء مستفيدا من تخبط في دفاع ذئاب الجبل في الدقيقة 68.

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ويعد موكا أكثر لاعب مساهمة بالأهداف هذا الموسم للجونة برصيد 8 إذ سجل 3 وصنع 5.

وأنهى الجونة موسمه الأول تحت قيادة علاء عبد العال في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 26 نقطة هبط بها للدرجة الثانية.

وعلى ملعب بتروسبورت حصد الداخلية نقطته الأخيرة والتي رفعت رصيده لـ 20 نقطة في ذيل الترتيب وهبط رفقة المقاولون العرب وبلدية المحلة للدرجة الثانية.

فيما أصبح رصيد البنك الأهلي 34 نقطة في المركز الـ 13 برصيد 36 نقطة.

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