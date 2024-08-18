تمهيدا للانضمام إلى نابولي.. وصول نيريس لـ إيطاليا

وصل ديفيد نيريس لاعب بنفيكا إلى إيطاليا للخضوع للفحوصات الطبية استعدادا للانضمام إلى نابولي.

وحسب شبكة سكاي سبورت فإن اللاعب البرازيلي وصل إلى روما إذ سيخضع للفحوصات الطبية هناك قبل أن ينضم للفريق الجنوبي.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت من قبل أن نابولي سيدفع 25 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كحوافز.

ووفقا للصحيفة فإن أنطونيو كونتي مدرب نابولي يرغب في ضم نيريس لإضافة بعض الإبداع والحلول الفردية في الثلث الهجومي.

ويلاقي نابولي منافسه هيلاس فيرونا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وتعتبر هذه المباراة هي الرسمية الثانية لكونتي بعد الفوز على مودينا في دور الـ64 بنتيجة 4-3 عن طريق ركلات الترجيح.

وانتقل نيريس إلى بنفيكا في صيف 2022 مقابل 15 مليون يورو قادما من شاختار.

ولعب نيريس مع بنفيكا 83 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 26 آخرين.