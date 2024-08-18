الأهلي يعلن رحيل خالد بيبو.. وقمصان قائما بأعمال مدير الكرة

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:00

كتب : حسام نور الدين

خالد بيبو - الأهلي

أعلن النادي الأهلي رحيل خالد بيبو مدير الكرة بعد قبول اعتذاره عن عدم استمراره في منصبه.

كما أعلن الأهلي تعيين سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني في منصب القائم بأعمال مدير الكرة في النادي.

وكلفت اللجنة خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

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وكان خالد بيبو تولى منصب مدير الكرة في الأهلي بداية الموسم المنقضي خلفا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

ويتولى سامي قمصان منصب المدرب المساعد في الأهلي منذ موسم 2019-2020.

وقاد سامي قمصان المهمة الفنية للأهلي في آخر 3 مباريات من الدوري الموسم المنقضي، بسبب حصول مارسيل كولر المدير الفني واللاعبين الأساسيين على راحة سلبية بعد حسم اللقب.

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