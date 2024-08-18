الأهلي يعلن رحيل المترجم خالد الجوادي

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

مارسيل كولر مدرب الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن قبول لجنة التخطيط استقالة خالد الجوادي مترجم الفريق.

وجاء نص ما نشره الأهلي عبر صفحاته الرسمية كالتالي:

وافقت لجنة التخطيط في اجتماعها اليوم على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم.

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ووجهت اللجنة إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.

وفي الإطار ذاته أعلن الأهلي قبول اعتذار محسن صالح عن عدم الاستمرار في رئاسة لجنة التخطيط.

وتم إسناد المنصب لمختار مختار بدلا منه.

كما تم قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة، وتكليفه بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

كذلك قرر الأهلي تكليف سامي قمصان بمهام مدير الكرة، بجانب وظيفته كمدرب عام للفريق.

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