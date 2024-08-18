حصل على جائزة رجل المباراة.. الجزيرة ينتصر على البطائح بمشاركة أولى من النني
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 19:45
كتب : FilGoal
فاز فريق الجزيرة على منافسه البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإماراتي.
محمد النني
النادي : الجزيرة
وشارك الدولي المصري محمد النني للمرة الأولى منذ انضمامه في المباراة كاملة.
وحصل النني على جائزة رجل المباراة.
وسجل أهداف الجزيرة كل من رامون ميريز ونيسكنز كيبانو ومامادو كوليبالي، بينما أحرز أناتولي برتراند أبانج هدف البطائح الوحيد.
وافتتح ميريز أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بطريقة رائعة من داخل منطقة الـ6 ياردات.
وضاعف كيبانو النتيجة في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.
وقلص أبانج النتيجة بعد عرضية أرضية استقبلها بتسديدة في الدقيقة 33.
وزود كوليبالي الفارق بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر المقبل.
نهاية المباراة بثلاثية جزراوية مقابل هدف وحيد للبطائح..
شاهد ملخص الأهداف #الجزيرة_البطائح#كأس_مصرف_أبوظبي_الاسلامي pic.twitter.com/iecmzNOhuO— ADSportsTV (@ADSportsTV) August 18, 2024