حصل على جائزة رجل المباراة.. الجزيرة ينتصر على البطائح بمشاركة أولى من النني

فاز فريق الجزيرة على منافسه البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإماراتي.

وشارك الدولي المصري محمد النني للمرة الأولى منذ انضمامه في المباراة كاملة.

وحصل النني على جائزة رجل المباراة.

وسجل أهداف الجزيرة كل من رامون ميريز ونيسكنز كيبانو ومامادو كوليبالي، بينما أحرز أناتولي برتراند أبانج هدف البطائح الوحيد.

وافتتح ميريز أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بطريقة رائعة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وضاعف كيبانو النتيجة في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وقلص أبانج النتيجة بعد عرضية أرضية استقبلها بتسديدة في الدقيقة 33.

وزود كوليبالي الفارق بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر المقبل.