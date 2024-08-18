رد ناري من ماريسكا بعد اعتراض ستيرلينج لخروجه من القائمة ضد مانشستر سيتي

هاجم إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي، رحيم ستيرلينج لاعب الفريق بعد استبعاده من القائمة المشاركة ضد مانشستر سيتي.

ويلاقي تشيلسي منافسه مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة سكاي سبورتس قبل المباراة: "خروج ستيرلينج من القائمة؟ أنه مجرد قرار فني، ولا شيء آخر يمكن قوله".

واختتم "نحن المدربون نحصل على الأموال مقابل اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان لا يحبها اللاعبون".

ماذا حدث؟

وقال وكيل الجناح الإنجليزي عقب قرار ماريسكا لصحيفة ميل سبورت: "عقد ستيرلينج مع تشيلسي يمتد لمدة 3 أعوام".

وأضاف "تدرب مبكرا في إنجلترا قبل الموعد المحدد له، وكان لديه فترة إعداد جيدة تحت قيادة إنزو ماريسكا".

وأكمل "كالعادة ستيرلينج ملتزم ويحترم جمهور تشيلسي كثيرا، وكنا نتوقع ضمه في قائمة الفريق ضد مانشستر سيتي".

وأنهى حديثه قائلا: "سنتحاور مع تشيلسي لمعرفة مستقبله، يجب أن توضح لنا إدارة النادي الأمر".

وحدثت مفاوضات بين تشيلسي ويوفنتوس لإجراء صفقة تبادلية تقضي بانتقال ستيرلينج إلى البيانكونيري، وفيديريكو كييزا إلى الفريق اللندني، حسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

ووفقا للشبكة تم رفض الصفقة بسبب راتب ستيرلينج الكبير والذي يبلغ ضعف ما يحصل عليه كييزا مع يوفنتوس.

وانضم ستيرلينج إلى تشيلسي في صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي مقابل 56 مليون يورو.