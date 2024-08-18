الرياضية: أهلي جدة على أعتاب ضم موهبة وسط فلومينينسي

يقترب أهلي جدة من ضم ألكسندر دا كوستا لاعب وسط فلومينينسي البرازيلي.

وسافر الويلزي لي كونجيرتون المدير الرياضي لـ الأهلي إلى البرازيل وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية لضم اللاعب.

وأشار التقرير أن كونجيرتون سافر للاتفاق معه حول راتبه ومدة التعاقد.

وأوضح التقرير إلى أن فلومينينسي أبلغ الأهلي موافقته على بيع عقد لاعبه.

لاعب الوسط البالغ 20 عاما خاض 25 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

ألكسندر تدرج في صفوف فلومينينسي وجدد تعاقده حتى ديسمبر 2026.

وتوج مع فلومينينسي بلقبي كوبا ليبرتادوريس وريكوبا سود أمريكانا، ورفقة منتخب البرازيل للشباب فاز بلقب بطولة أمريكا الجنوبية.

ويمتلك لاعب الارتكاز نقاط قوة أبرزها المراوغات إذ يكمل 2.7 مراوغة من بينها 1.5 ناجحة لكل مباراة.

وكذلك التمريرات إذا يكمل متوسط 29 تمريرة في المباراة الواحدة.

وسبق أن ارتبط اسم اللاعب بالانتقال للاتسيو الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية.