سبورت إيطاليا: يوفنتوس وافق على إعارة روجاني إلى أياكس

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

دانييلي روجاني

وافق نادي يوفنتوس على إعارة لاعبه دانييلي روجاني إلى أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب قناة سبورت إيطاليا فإن النادي الإيطالي توصل إلى اتفاق لإعارة روجاني إلى أياكس بدون بند أحقية الشراء.

ووفقا للقناة فإن المدافع الإيطالي سيطير إلى أمستردام الإثنين المقبل لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانضمام الرسمي.

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واهتم بولونيا وجنوى بضم اللاعب، لكن اللاعب اقتنع بمشروع الإيطالي فرانشيسكو فاريولي مدرب أياكس حسبما أفادت القناة.

وتعاقد يوفنتوس مع المدافع البالغ من العمر 30 عاما في شتاء 2015 مقابل 4 ملايين يورو قبل أن يعيره مرة أخرى إلى إمبولي.

ورحل روجاني إلى ستاد رين في صيف 2020 على سبيل الإعارة، ثم خاض فترة إعارة أخرى مع كالياري، قبل العودة في صيف 2021.

وحدد تياجو موتا مدرب يوفنتوس من قبل قائمة اللاعبين الذين لا يحتاجهم وخارج حساباته خلال الموسم الحالي.

وقال موتا للصحفيين في وقت سابق: "فيديريكو كييزا وجميع اللاعبين الآخرين الذين لم يتم استدعاؤهم للمباراة الودية ضد بريست، ليسوا جزءا من المشروع، لقد كنا واضحين معهم، عليهم العثور على ناد جديد".

واختتم "لقد تم اتخاذ القرار وعليهم الرحيل في أسرع وقت ممكن".

وكان خارج المباراة كل من كييزا وفويتشيك تشيزني وويستون ماكيني وماتيا دي شيليو وأرثر ميلو وفيليب كوستيتش وهانس نيكولوسي كافيليا ودانييلي روجاني.

الدوري الهولندي الدوري الإيطالي يوفنتوس أياكس دانييلي روجاني
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