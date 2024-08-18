خبر في الجول - لعقد جلسة أولية بشأن حسم مستقبله.. زيزو يتواجد في مقر الزمالك

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 18:22

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك

تواجد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك في مقر النادي الأبيض مساء اليوم الأحد رفقة والده.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن زيزو يتواجد في مقر الزمالك رفقة والده لعقد جلسة مع حسام المندوه ورامي نصوحي ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

وذلك لمناقشة عروض الاحتراف المقدمة له وإمكانية تجديد تعاقده مع الأبيض.

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ومن المنتظر أن يعقد زيزو ووالده جلسة أخرى مع مجلس إدارة الزمالك في وجود حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر نائب الرئيس، وثنائي أعضاء مجلس الإدارة حسين السيد وأحمد سليمان.

ويمتلك زيزو عرضا من العربي القطري الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما يرغب نادي نيوم الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو" في التعاقد مع زيزو.

وعلم FilGoal.com أن نادي نيوم السعودي قرر سحب العرض الذي قدمه للزمالك بسبب تأخر مجلس إدارة الأبيض في الرد عليه بشكل رسمي.

ولأن نيوم يرغب في حسم الصفقات بشكل سريع قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية السعودي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفاصيل عرض نيوم للزمالك لضم زيزو.

وعلم FilGoal.com أن نادي نيوم الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية السعودي (دوري يلو) عرض شراء زيزو من الزمالك مقابل 5 ملايين دولار تُدفع بالتقسيط، بواقع الجزء الأكبر من المبلغ وقت إتمام الصفقة والجزء المتبقي يتم دفعه في فترة من 3 إلى 6 شهور.

بينما العرض المقدم من نادي نيوم لـ زيزو هو عقد يمتد لموسمين.

يأتي ذلك في ظل وجود عرض آخر من نادي العربي القطري للتعاقد مع زيزو من الزمالك.

وكشف FilGoal.com أن نادي الزمالك رفض العرض الأول من نادي العربي القطري لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن عرض العربي القطري لضم زيزو جاء مقابل 3 ملايين دولار، وقد يزيد العرض إلى 4 ملايين دولار.

لكن الزمالك رفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي في انتظار وصول عرض مالي أكبر.

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