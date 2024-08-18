تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد تولوز

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 17:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

أعلن أنطوان كومبواري المدير الفني لـ نانت تشكيل فريقه الأساسي ضد تولوز في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ويجلس الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

وعاد مصطفى محمد من الإصابة في فترة الإعداد للفريق للموسم الجديد.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: كلفين أميان – جان شارلس كاستيليتو – ناثان زيزي.

خط الوسط: ماركوس كوكو – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – سوربا توماس.

خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون – تينو كاديويري.

نانت تولوز الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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