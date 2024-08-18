تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد تولوز
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 17:25
كتب : FilGoal
أعلن أنطوان كومبواري المدير الفني لـ نانت تشكيل فريقه الأساسي ضد تولوز في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.
ويجلس الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.
وعاد مصطفى محمد من الإصابة في فترة الإعداد للفريق للموسم الجديد.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: ألبان لافونت.
خط الدفاع: كلفين أميان – جان شارلس كاستيليتو – ناثان زيزي.
خط الوسط: ماركوس كوكو – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – سوربا توماس.
خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون – تينو كاديويري.
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