مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: قررنا تغيير موعد كأس السوبر المصري
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 16:23
كتب : أحمد الخولي
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير موعد كأس السوبر المصري والمقرر له يوم 1 أكتوبر المقبل.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تقرر تغيير موعد كأس السوبر المصري من يوم 1 أكتوبر ليقام خلال الفترة ما بين 17 إلى 21 أكتوبر في الإمارات".
ا وتقام بطولة السوبر المصري للنخبة بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق للعام الثاني على التوالي في الإمارات.
وفاز الأهلي بلقب السوبر المصري في نسخته الماضية بعد الفوز في النهائي على فيوتشر (مودرن سبورت حاليا).
ويشارك في البطولة أبطال الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة، والفريق الرابع بالكارت الذهبي من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.
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