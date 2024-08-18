عبد القادر يغادر مصر للانضمام لقطر القطري
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 15:09
كتب : FilGoal
سافر أحمد عبد القادر جناح الأهلي إلى قطر يوم الأحد من أجل الانضمام إلى نادي قطر القطري.
أحمد عبد القادر
النادي : الأهلي
وكانت إدارة الأهلي قد وافقت على انتقال أحمد عبد القادر إلى الدوري القطري.
وغادر عبد القادر القاهرة ظهر الأحد تمهيدا للانتقال إلى قطر القطري.
View this post on Instagram
قبل أيام، كشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "وافقنا على انتقال أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة".
وتابع "اللاعب مدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسم".
وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020.
وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.
وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته وظل في القلعة الحمراء منذ ذلك الوقت.
وينتهي عقد عبد القادر في صيف 2025، لكنه مدده لموسم جديد قبل الرحيل لقطر.
ولعب عبد القادر 23 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.
وإجمالا لعب عبد القادر 112 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 12.