عبد القادر يغادر مصر للانضمام لقطر القطري

سافر أحمد عبد القادر جناح الأهلي إلى قطر يوم الأحد من أجل الانضمام إلى نادي قطر القطري.

وكانت إدارة الأهلي قد وافقت على انتقال أحمد عبد القادر إلى الدوري القطري.

وغادر عبد القادر القاهرة ظهر الأحد تمهيدا للانتقال إلى قطر القطري.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Abdelkader Fans 🫡❤️ (@fans_ahmed_abdelkader74)

قبل أيام، كشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "وافقنا على انتقال أحمد عبد القادر إلى نادي قطر القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وتابع "اللاعب مدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسم".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020.

وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته وظل في القلعة الحمراء منذ ذلك الوقت.

وينتهي عقد عبد القادر في صيف 2025، لكنه مدده لموسم جديد قبل الرحيل لقطر.

ولعب عبد القادر 23 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا لعب عبد القادر 112 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 12.