Gaming – الـ7 مليون دولار لن تغادر السعودية.. فالكونز بطلا لـ كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 14:47

كتب : FilGoal

فريق فالكونز

توج فريق فالكونز بكأس العالم للألعاب الإلكترونية والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وحصل فالكونز على المركز الأول برصيد 4160 نقطة عقب مشاركته في 6 بطولات للألعاب المختلفة.

وجاء فريق لكويد في المركز الثاني برصيد 1760 نقطة، بينما حل تي 1 في المركز الثالث برصيد 1600 نقطة.

أخبار متعلقة:
فرانكفورت يضم مدافع منتخب بلجيكا سلة - عبد المطلب: من الوارد نقل تصفيات BAL خارج مصر.. وهذه الدولة الأخرى لاستضافة النهائيات وكيل مدرب النصر السعودي يعلق على تقارير إقالته عفت السادات يعلن عبر في الجول نيته الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

وضمن فالكونز الحصول على 7 ملايين دولار كجائزة للتتويج بالبطولة.

ومن المنتظر أن تقام مراسم التتويج بنهاية كأس العالم يوم 25 أغسطس الجاري.

فالكونز كأس العالم للرياضات الإلكترونية
نرشح لكم
Gaming - نيمار يفوز على مساعد الدوسري في كأس العالم للرياضات الإلكترونية gaming - مصر تفوز على المغرب في نهائي موبايل ليجند في بطولة إفريقيا للألعاب الإلكترونية Gaming - محمد نور وهازارد وآخرين في أبرز الإضافات الجديدة في EA FC 25 Gaming - شخصيات شريرة شهيرة ستظهر في الفصل الجديد من فورتنايت لعبة في الجول – أولمبياد باريس.. اختبر قدراتك في تحدي السباحة "من أجل النادي".. الكشف عن الإعلان الرسمي للعبة EA FC 25 وموعد طرحها الأصغر في التاريخ وإبراز احتفال الكلاسيكو.. بيلينجهام بطل غلاف EA FC 25 بيلينجهام مع أساطير كرة القدم على غلاف EA FC 25
أخر الأخبار
جلوبو: النصر يقترب من نجم الدوري البرازيلي الشاب 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - إعارة أمادي من سيراميكا إلى سموحة 2 ساعة | ميركاتو
لغز أولمو والخلل الذي قتل تشافي.. 3 أسئلة على طاولة فليك 2 ساعة | تقرير في الجول
نصف مليون يورو لأطفال غزة.. أنور الغازي لـ ماينز: "نشكركم على حسن تعاونكم معنا" 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: وأخيرا وافق الهلال.. سعود عبد الحميد إلى روما 3 ساعة | ميركاتو
ويستمر الجنون.. باير ليفركوزن يفتتح الدفاع عن الدوري الألماني بفوز في الدقيقة 101 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سان جيرمان يسحق مونبيليه بسداسية.. ورقم لم يحققه منذ 5 أعوام 5 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم أشرف داري.. وهذه مدة العقد وموعد الوصول 3 قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم 4 محامي أسرة ضحية حادث فتوح يكشف حقيقة التصالح وموقف اللاعب في حال إتمامه