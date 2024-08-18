Gaming – الـ7 مليون دولار لن تغادر السعودية.. فالكونز بطلا لـ كأس العالم للرياضات الإلكترونية

توج فريق فالكونز بكأس العالم للألعاب الإلكترونية والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وحصل فالكونز على المركز الأول برصيد 4160 نقطة عقب مشاركته في 6 بطولات للألعاب المختلفة.

وجاء فريق لكويد في المركز الثاني برصيد 1760 نقطة، بينما حل تي 1 في المركز الثالث برصيد 1600 نقطة.

وضمن فالكونز الحصول على 7 ملايين دولار كجائزة للتتويج بالبطولة.

ومن المنتظر أن تقام مراسم التتويج بنهاية كأس العالم يوم 25 أغسطس الجاري.