Gaming – الـ7 مليون دولار لن تغادر السعودية.. فالكونز بطلا لـ كأس العالم للرياضات الإلكترونية
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 14:47
كتب : FilGoal
توج فريق فالكونز بكأس العالم للألعاب الإلكترونية والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.
وحصل فالكونز على المركز الأول برصيد 4160 نقطة عقب مشاركته في 6 بطولات للألعاب المختلفة.
وجاء فريق لكويد في المركز الثاني برصيد 1760 نقطة، بينما حل تي 1 في المركز الثالث برصيد 1600 نقطة.
وضمن فالكونز الحصول على 7 ملايين دولار كجائزة للتتويج بالبطولة.
ومن المنتظر أن تقام مراسم التتويج بنهاية كأس العالم يوم 25 أغسطس الجاري.
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