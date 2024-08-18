فرانكفورت يضم مدافع منتخب بلجيكا

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 14:07

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت ضم البلجيكي أرتور ثيات قادما من ستاد رين.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لفرانكفورت لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

وظهر ثيات مع رين في 40 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.

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ويرتبط أرتور مع رين بعقد يمتد إلى صيف 2027.

وارتدى اللاعب قميص المنتخب البلجيكي في 18 مباراة دولية.

ثيات سيكون بديلا للمدافع الإكوادوري ويليان باتشو الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وضم فرانكفورت المدافع البالغ من العمر 22 عاما في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين يورو.

وكان عقده ينتهي في 2028.

ولعب باتشو 44 مباراة في جميع البطولات الموسم الماضي وصنع هدفين ولم يسجل وتلقى 8 إنذارات.

أرتور ثيات فرانكفورت ستاد رين
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