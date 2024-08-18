وكيل مدرب النصر السعودي يعلق على تقارير إقالته

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 13:20

كتب : FilGoal

لويس كاسترو مدرب النصر

علق أنطونيو تيكسيرا وكيل أعمال البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي على تقارير إقالته موكله.

واقترب البرتغالي لويس كاسترو من الإقالة بعد خسارة كأس السوبر السعودي ضد الهلال، حسب تقارير سعودية.

وقال تيكسيرا في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لم يتم إبلاغنا بشيء حول عدم الاستمرار، كاسترو لديه شغف لتحقيق البطولات مع الفريق خلال الموسم الجديد".

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وأضاف "كاسترو لم يحالفه التوفيق في السوبر، لكن لا أعلم شيئًا عن الآخرين وما إذا كانوا يريدون تحقيق البطولات أم لا".

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي.

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية فإن إبراهيم المهدب رئيس النصر سيتكفل بعقد المدرب الجديد للنصر.

ويأتي ذلك بعد إصرار جويدو فينجا المدير التنفيذي على عدم تحمل النادي مسؤولية إقالة كاسترو.

وقاد كاسترو النصر في 50 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 35 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 6، وحقق لقب البطولة العربية فقط.

ووفقا للصحيفة ذاتها لم يحضر كاسترو المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي بعد نهاية المباراة.

وتقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، وقلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.

وقبل بداية المباراة وأثناء دخول اللاعبين لأرض الملعب لمس كريستيانو رونالدو الكأس.

وتقول الأسطورة أن من يلمس الكأس قبل المشاركة في المباراة النهائية يخسر.

رونالدو حاول كسر اللعنة وبالفعل سجل هدفا لكنها طاردته في الشوط الثاني برباعية في 17 دقيقة.

وعادل الهلال أكبر فوز له في السوبر السعودي بنتيجة 4-1 والتي حققها من قبل ضد الاتحاد.

وبات البرازيلي مالكوم هداف الهلال في السوبر بتسجيل 4 أهداف.

لويس كاسترو النصر
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