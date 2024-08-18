عفت السادات يعلن عبر في الجول نيته الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

كشف عفت السادات الرئيس الأسبق لنادي الاتحاد السكندري عن نيته في الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام انتخابات لاختيار اتحاد كرة جديد خلال الأشهر المقبلة.

وقال السادات عبر FilGoal.com: "قررت الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، الوضع الحالي يحتاج إلى التكاتف وقائمتي ستجمع مزيج بين الأسماء الشابة وأصحاب الخبرات، ولن يكون لدى أي فرد منها مصلحة سوى النهوض بالكرة المصرية".

وسبق للسادات تولي رئاسة الاتحاد السكندري في عام 2011 وقدم استقالته بعد عامين.

ويتولى مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام، المسؤولية منذ عام 2022.