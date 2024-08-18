سان جيرمان يعلن مدة غياب مهاجمه

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 12:43

كتب : FilGoal

جونكالو راموس لاعب باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان المدة المتوقعة لغياب مهاجمه البرتغالي جونكالو راموس الذي تعرض لإصابة قوية.

وأصيب راموس خلال لقاء الفريق ضد لوهافر في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "تعرض جونكالو راموس لإصابة خطيرة في أربطة الكاحل الأيسر خلال مباراة لوهافر وسيحتاج إلى إجراء عملية جراحية في الأيام المقبلة".

أخبار متعلقة:
روبرتسون يتغزل في محمد صلاح فلامنجو يقترب من جناح الهلال السعودي سلوت: صلاح سيظل في الملاعب لسنوات عديدة تقييم صلاح أمام إبسويتش من الصحف الإنجليزية

وأضاف البيان "من المتوقع أن يغيب جونكالو راموس عن الملاعب لمدة 3 أشهر تقريبًا".

ويعول لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على المهاجم الذي تألق في صفوف الفريق الموسم الماضي.

فقد سجل راموس 14 هدفا في 40 مباراة لعبها مع الفريق الباريسي بموسمه الأول بقميص سان جيرمان.

وأوضحت تقارير فرنسية أن إدارة سان جيرمان بدأت البحث لضم مهاجم جديد في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات الصيفية لتعويض غياب جونكالو راموس.

جونكالو راموس باريس سان جيرمان
نرشح لكم
تشكيل تشيلسي - كوكوريا أساسي في مواجهة هالاند ومانشستر سيتي تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد تولوز تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي ضد تشيلسي.. ودي بروين في الوسط مؤتمر فليك - الكشف عن سبب غياب جوندوجان وغموض حول لاعب الارتكاز ثنائية ليفاندوفسكي تحسم عودة برشلونة الأولى تحت قيادة فليك ضد فالنسيا رئيس ليل: سننتظر كيف ستمر الليلة على أنجل جوميز بداية مخيبة.. ميلان يخطف تعادلا قاتلا في سان سيرو أمام تورينو لا جديد.. ليفركوزن ملك الريمونتادا يسجل في الوقت القاتل ويحسم السوبر الألماني ضد شتوتجارت
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - كوكوريا أساسي في مواجهة هالاند ومانشستر سيتي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد تولوز 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي ضد تشيلسي.. ودي بروين في الوسط 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في انتظار عبد المنعم.. الكشف عن موعد إعلان نيس التعاقد مع مدافع كندا 54 دقيقة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: قررنا تغيير موعد كأس السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
لاعب نوتنجهام يتحدث بعد إصابته المروعة ساعة | الدوري الإنجليزي
لإمكانية رحيله إلى السعودية.. استبعاد إيفان توني من مواجهة كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد القادر يغادر مصر للانضمام لقطر القطري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 3 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة