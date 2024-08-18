سان جيرمان يعلن مدة غياب مهاجمه

أعلن نادي باريس سان جيرمان المدة المتوقعة لغياب مهاجمه البرتغالي جونكالو راموس الذي تعرض لإصابة قوية.

وأصيب راموس خلال لقاء الفريق ضد لوهافر في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "تعرض جونكالو راموس لإصابة خطيرة في أربطة الكاحل الأيسر خلال مباراة لوهافر وسيحتاج إلى إجراء عملية جراحية في الأيام المقبلة".

وأضاف البيان "من المتوقع أن يغيب جونكالو راموس عن الملاعب لمدة 3 أشهر تقريبًا".

ويعول لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على المهاجم الذي تألق في صفوف الفريق الموسم الماضي.

فقد سجل راموس 14 هدفا في 40 مباراة لعبها مع الفريق الباريسي بموسمه الأول بقميص سان جيرمان.

وأوضحت تقارير فرنسية أن إدارة سان جيرمان بدأت البحث لضم مهاجم جديد في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات الصيفية لتعويض غياب جونكالو راموس.

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