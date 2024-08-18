فلامنجو يقترب من جناح الهلال السعودي

اقترب نادي فلامنجو البرازيلي من ضم ميشيل ديلجادو جناح الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير برازيلية.

ميشيل ديلجادو النادي : لاعب حر فلامنجو الهلال

وأوضح تقرير موقع RTI Esporte البرازيلي أن فلامنجو يكثف محادثاته مع الهلال ويقترب من ضم ميشيل.

وكان ديلجادو قد ألمح إلى أن مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت هي الأخيرة له مع الموج الأزرق.

وبالفعل ودع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما جماهير الهلال بعد نهاية اللقاء.

فاللاعب طلب الرحيل قبل بطولة السوبر السعودي لكن الإدارة رفضت لقلة اللاعبين الجاهزين في صفوف الفريق.

يذكر أن ميشيل انتقل من فلامنجو إلى الهلال في يناير 2022.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال أجل تحديد مستقبل الجناح البرازيلي ميشيل ديلجادو إلى حين التعرف على نتائج البرنامج التأهيلي للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من إصابة الرباط الصليبي.

نيمار يغيب عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي بسبب هذه الإصابة.

وأوضح التقرير أن جيسوس يترقب مدى قدرة نيمار على المشاركة مع الفريق خلال الأشهر الأولى من الموسم المقبل.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أوضحت مطلع يوينو الماضي، أن إدارة الهلال تتجه إلى إعادة قيد نيمار في قائمة الفريق، بدلًا من مواطنه ميشيل ديليجادو، في الموسم المقبل.

وأصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروجواي 0ـ2 في مونتيفيديو، 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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