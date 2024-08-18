والده: الأهلي يفاوض بريست للتعاقد مع أشرف داري.. ولديه عرضين من أوروبا

شدد داري زهير والد أشرف داري لاعب نادي بريست الفرنسي على رغبته في انتقال نجله للأهلي.

أشرف داري النادي : ستاد بريست 29 ستاد بريست 29

وقال والد اللاعب عبر قناة دي إم سي: "المفاوضات بين الأهلي وبريست للتعاقد مع أشرف داري جارية، اللاعب حصل على عروض أخرى من إسبانيول وأندرخلت ولكن العرض القوي الذي جاء كان من الأهلي".

وتابع "أحب أن يتواجد أشرف داري في الأهلي وأتمنى ان يكون إضافة في حال انضم للفريق".

وأضاف "أشرف لم يشعر بالراحة في فرنسا لأسباب دينية بسبب وجود بعض الأشياء غير المريحة خارج كرة القدم تحدث معه".

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ويملك أشرف داري سبع مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق وواجه أشرف داري الأهلي مرة وحيدة كانت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب والذي فاز به الوداد بهدفين دون رد.

كما أنه واجه الزمالك مرتين في الموسم ذاته من دوري الأبطال وفاز في المرتين بثلاثة أهداف لهدف وبهدف دون رد.