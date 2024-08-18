مواعيد مباريات الأحد - ختام الدوري المصري.. وقمة في إنجلترا
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 10:35
كتب : FilGoal
يختتم اليوم الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024 بأربع مباريات من الجولة الأخيرة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
المقاولون العرب × الجونة.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس.
الداخلية × البنك الأهلي.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الاتحاد السكندري × المصري.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.
زد × سيراميكا كليوباترا.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد × كريستال بالاس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
تشيلسي × مانشستر سيتي.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
ريال سوسيداد × رايو فايكانو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مايوركا × ريال مدريد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × نابولي.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
بولونيا × أودينيزي.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.
لاتسيو × فينيسيا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.
كالياري × روما.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري أبطال إفريقيا
جي كي يوه × بيراميدز.. 8:00 مساء.
الدوري الفرنسي
أوكسير × نيس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أنجيه × لانس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.
تولوز × نانت.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.
موبلييه × ستراسبورج.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.
ستاد رين × أولمبيك ليون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
كأس رابطة المحترفين الإماراتي
الجزيرة × البطائح.. 5:05.. مباراة محمد النني الأولى مع الجزيرة.
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