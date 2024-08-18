مواعيد مباريات الأحد - ختام الدوري المصري.. وقمة في إنجلترا

والده: الأهلي يفاوض بريست للتعاقد مع أشرف داري.. ولديه عرضين من أوروبا

مدرب فاركو: لا أعرف إن كنا سنواجه الأهلي أم المصري في كأس مصر

كهربا: لن ألعب في مصر خارج الأهلي.. أنا عنيد والأجهزة الفنية تتغير في أي لحظة

ثروت سويلم: هذا موعد تسليم الدوري للأهلي.. والدوري المقبل سيكون بنفس التأخير

ماجد هاني: أشكر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة

قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد

طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى

هدف الأهلي - بن رمضان ينتصر مع فرينتسفاروتشي في الدربي