مواعيد مباريات الأحد - ختام الدوري المصري.. وقمة في إنجلترا

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 10:35

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة المصري والاتحاد السكندري

يختتم اليوم الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024 بأربع مباريات من الجولة الأخيرة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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المقاولون العرب × الجونة.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الداخلية × البنك الأهلي.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الاتحاد السكندري × المصري.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.

زد × سيراميكا كليوباترا.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

برينتفورد × كريستال بالاس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × مانشستر سيتي.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × رايو فايكانو.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مايوركا × ريال مدريد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × نابولي.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

بولونيا × أودينيزي.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

لاتسيو × فينيسيا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

كالياري × روما.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال إفريقيا

جي كي يوه × بيراميدز.. 8:00 مساء.

الدوري الفرنسي

أوكسير × نيس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أنجيه × لانس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.

تولوز × نانت.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.

موبلييه × ستراسبورج.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.

ستاد رين × أولمبيك ليون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس رابطة المحترفين الإماراتي

الجزيرة × البطائح.. 5:05.. مباراة محمد النني الأولى مع الجزيرة.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي ريال مدريد
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