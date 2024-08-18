مدرب فاركو: لا أعرف إن كنا سنواجه الأهلي أم المصري في كأس مصر

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 02:42

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - أحمد خطاب - الأهلي - فاركو

أبدى أحمد خطاب مدرب فاركو المؤقت استعداده للاستمرار مع الفريق بعد نهاية الدوري، كما كشف عن حيرته في أمر كأس مصر.

وقال خطاب في تصريحاته لقناة صدى البلد: "لم أرَ من فاركو إلا كل خير وكل دعم ويسعدني خدمته في أي موقع".

وأضاف "كنا منشغلين بالضغط الذي مررنا به وتلاحم المباريات، وبالتالي كنا نريد اجتياز المرحلة ثم نعيد ترتيب أوراقنا مجددا".

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وأوضح "اليوم ختمنا الدوري ولدينا هدفنا الآخر وهو كأس مصر، ولكن المشكلة أننا لا نعرف ما إن كنا سنواجه الأهلي في دور الـ 16 أم المصري في دور الـ 8".

وأكمل "ننتظر أن يخاطبنا اتحاد الكرة لأن المباراة يفترض بها أن تقام يوم الثلاثاء 20 أغسطس".

وواصل "لا نعرف ماذا سيتم بأوراق رسمية وخطابات رسمية بعد إعلان الأهلي عدم استكماله لكأس مصر".

وأعلن الأهلي اعتذاره عن عدم استكمال كأس مصر، نظرا لحاجة لاعبيه للراحة أمام قرار اتحاد الكرة باستكمال المسابقة بالكامل قبل نهاية شهر أغسطس.

أرسل اتحاد الكرة خطابا للأندية بمواعيد دور الـ 8 في كأس مصر، حيث يفترض استكمال دور الـ 16 بعد نهاية الدوري خلال يومين.

ورغم اعتذار الأهلي عن عدم استكمال كأس مصر في بيان رسمي، لا يزال اتحاد الكرة يضع احتمالا لإقامة مباراة الفريق ضد فاركو في دور الـ 16.

جاء ذلك حيث أرفق الاتحاد خطابه للأندية بملحوظة: في في حالة إقامة مباراة الأهلي وفاركو في دور الـ 16 يوم الثلاثاء 20 أغسطس ستقام مباراة الفائز مع المصري في دور الـ 8 يوم الجمعة 23 أغسطس بدلا من الخميس 22 أغسطس.

وبالتالي فإن فاركو ينتظر موقفا رسميا من اتحاد الكرة ليعرف ما إن كان سيلعب مع الأهلي يوم 20 أغسطس ثم يلتقي الفائز بالمصري يوم 23، أم سيواجه المصري مباشرة يوم 22.

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