كهربا: لن ألعب في مصر خارج الأهلي.. أنا عنيد والأجهزة الفنية تتغير في أي لحظة

نفى محمود عبد المنعم كهربا إمكانية رحيله عن الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال كهربا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي بيتي وطالما أني متواجد فأنا تحت أمر النادي".

وأضاف "كل يوم هناك إشاعة عني ولم أحب الرد قبل نهاية الدوري. لا توجد أي خلافات أو مشاكل مع المدرب مارسيل كولر".

وتابع "أنا عنيد ولا يمكنني البقاء في مكان بلا دور، ولكني في الأهلي أقاتل على كل فرصة".

وأوضح "يمكنني اللعب في أي مركز من مراكز الهجوم، والمنافسة بين اللاعبين في مصلحة النادي الأهلي".

وواصل "أتاني عرض جيد من الدوري المصري ولكن مستحيل أن ألعب لفريق غير الأهلي في مصر".

وعن سبب بكائه بعد التسجيل أمام زد قال: "أحب التسجيل وأهدرت هدفا قبلها فحزنت على نفسي ولهذا بكيت حين سجلت".

وأكمل "فخور بحمل شارة قيادة الأهلي وحزين للخسارة أمام مودرن سبورت، فكنت أتمنى أن أحملها مع فوز".

واختتم "أريد أن أقول للناس إننا نحن من سنبقى كلاعبين وجماهير. في أي لحظة يتغير الجهاز الفني ولا مشاكل معه إطلاقا".