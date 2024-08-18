ثروت سويلم: هذا موعد تسليم الدوري للأهلي.. والدوري المقبل سيكون بنفس التأخير

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عن موعد وكيفية تسلم النادي الأهلي لدرع الدوري بعد التتويج به.

وقال سويلم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هناك تنسيق مع الأهلي على إقامة احتفالية في نهاية الشهر لتسليم درع الدوري".

وأضاف "الدرع سيكون الجديد وليس القديم. حدث تأخير في مسألة وصول الدرع الجديد. هذه الأمور مع الشركة الراعية وعلى حد علمي لم يصل بعد".

وأوضح "الدرع السابق تكلف 250 ألف جنيه في 2019 ومتواجد في مخازن اتحاد الكرة، وطلبت من اتحاد الكرة استغلاله، ولكن هناك درع جديد كما أعلننا".

وأكمل "لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير في الموسم القادم من الدوري، وأرى أنه سيبقى بشكله الحالي وبنفس التأخير الذي يحدث".

وواصل "المؤجلات تحدث بسبب المشاركات الإفريقية، والأندية ستشارك بالطبع وبالتالي ستحدث التأجيلات".

واختتم "هذه رؤيتي ولكني أتمنى وجود موسم استثنائي بمجموعتين حتى لا ننهي الدوري في أغسطس. أريد إقامة مجموعتين وإلغاء الهبوط في الموسم الحالي ثم يهبط 6 فرق في الموسم التالي".