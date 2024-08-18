مؤتمر فليك - الكشف عن سبب غياب جوندوجان وغموض حول لاعب الارتكاز

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 02:07

كتب : FilGoal

هانزي فليك

رفض هانزي فليك مدرب برشلونة الكشف عن لاعب الارتكاز الأساسي للموسم الحالي، بعد البدء بمارك بيرنال ومارك كاسادو في الوسط، ثم إشراك أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا في الشوط الثاني لمباراة فالنسيا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "المباراة لم تكُن اختبارًا بل مباراة هامة لنا ولذلك أردنا بدء الموسم بـ 3 نقاط".

وأضاف "الفريق استحق الفوز بفضل الشوط الثاني".

وأوضح "الفترة تحضيرية لم تكن سهلة لأن العديد من اللاعبين عادوا من اليورو والألعاب الأولمبية، ولكن الشباب من لا ماسيا قدموا فترة تحضيرية جيدة وكذلك لعبوا جيدا اليوم وتطوروا كثيرا في 6 أسابيع من التدريب ولذلك استحقوا اللعب".

وعن استبعاد إلكاي جوندوجان من قائمة المباراة قال: "يوم الإثنين تعرض لجرح في وجهه وكانت لديه بعض المشاكل ولذلك اتخذنا قرار تركه في الديار".

وأضاف "تحدثت معه فقط لمعرفة كيف حاله لأني أعرفه جيدا للغاية وأقدره كلاعب وكذلك كشخص، لقد تحدثنا عن كل شيء ولكن هذا لنا وليس لكم، ولدي الشعور أنه سيبقى".

وعن مشاركة رافينيا خلف المهاجم قال: "لامين يامال ورافا يمكنهم اللعب في عدة مراكز بالأمام، وفي الوقت الحالي كان مهمًا لنا أن نجد الحلول".

وفاز برشلونة بمباراته الرسمية الأولى مع فليك على حساب فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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