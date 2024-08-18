ثنائية ليفاندوفسكي تحسم عودة برشلونة الأولى تحت قيادة فليك ضد فالنسيا

في أولى مباريات الموسم تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، تغلب برشلونة على مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

سجل هوجو دورو هدف تقدم فالنسيا، بينما تعادل وتقدم لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

وبذلك يحقق الفريق الكتالوني أول 3 نقاط في طريق البحث عن اللقب الذي توج به ريال مدريد في العام الماضي.

البداية أتت بهدف فالنسيا في الدقيقة 43 بعد عرضية من دييجو لوبيز أنهاها دورو في مرمى البلوجرانا.

ولكن ارتفعت الراية أولا، قبل أن يحتسب الهدف بفضل تقنية الفيديو.

وسريعا كاد فالنسيا يسجل الثاني في الدقيقة 45+3 لولا إنقاذ خرافي على خط المرمى من باو كوبارسي.

وهنا تعادل برشلونة بهدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45+6 بعد عرضية من لامين يامال.

وسريعا في الشوط الثاني تحصل برشلونة على ركلة جزاء سجل منها ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 49 على يسار مامارداشفيلي.

وأصيب أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة في الدقيقة 61، ليخرج ضمن 3 تبديلات بعد 3 دقائق.

تبديلات فليك شهدت خروج بالدي وفيران توريس وباو كوبارسي ونزول جيرارد مارتن وبيدري وأندرياس كريستنسن.

على الجانب الآخر أتى دانييل جوميز وديمتري فولكييه بدلا من أندريه ألميدا ودييجو لوبيز.

ثم حا إريك جارسيا بدلا من مارك بيرنال في الدقيقة 71.

بينما رد فالنسيا بإشراك دافيد أوتوربي ومارتن تيخون بدلا من رافا مير وخيسوس فاسكيز في الدقيقة 77.

وأخيرا أتى باو فيكتور نجم الفترة التحضيرية بدلا من لامين يامال في الدقيقة 88.

الفوز منح برشلونة أول 3 نقاط في ملعب صعب بانطلاق الموسم، ويلعب السبت القادم ضد أتلتيك بلباو.