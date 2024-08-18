بارالمبياد باريس 2024 - رحاب طلحة وعلي الزيني يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 00:51

كتب : هاني العوضي

مصر في أولمبياد باريس 2024

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن المساواة بين اللاعبين الأولمبيين والبارالمبين في المكافآت المالية الخاصة بالميداليات في أولمبياد وبارالمبياد باريس 2024.

وعقدت اللجنة البارالمبية المصرية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المشاركة في بارالمبياد باريس في الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبل.

وأعلن حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية خلال المؤتمر اختيار الثنائي رحاب أحمد بطلة رفع الأثقال وعلى الزيني بطل التجديف لرفع العلم المصري في طابور عرض افتتاح الدورة البارالمبية.

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وقال حسام الدين مصطفى خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البعثة أن الاستعداد بدأ منذ عامين ونصف العام.

وحرص حسام مصطفى على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ومساندته لذوي الهمم وقرار من الحكومة المصرية بالمساواة بين البعثة الأولمبية والبارالمبية فشكرا للرئيس على هذا الدعم اللامحدود.

وأتم رئيس اللجنة البارالمبية أن الدورة سيشارك بها 54 لاعب ولاعبة من إجمالي 10 رياضات، من بينهم 25 لاعبا من مستخدمي الكراسي المتحركة و7 من ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية.

بارالمبياد باريس 2024 باريس 2024
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