رئيس ليل: سننتظر كيف ستمر الليلة على أنجل جوميز

يأمل أوليفيه لوتانج رئيس نادي ليل الفرنسي أن "تمر الليلة بنهاية سعيدة" على أنجل جوميز لاعب الفريق بعد تعرضه لإصابة قوية.

وسقط جوميز في الدقائق الأولى من عمر اللقاء ضد ستاد ريمس وفقد الوعي، وتوقفت المباراة في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لمدة 34 دقيقة.

وتدخل أمادو كوني بقوة مع أنجيل جوميز وأسقطه أرضا دون أي حركة، وانطلق الجهاز الطبي للفريقين لأرض الملعب سريعا لإنقاذ لاعب الوسط الإنجليزي.

وكتب النادي عبر حسابه على منصة "أكس" أن جوميز استعاد وعيه ونُقل للمستشفى.

Nous pouvons confirmer qu'Angel Gomes a repris conscience et a été transféré à l'hôpital. Toutes nos pensées sont tournées vers lui ❤️#SDRLOSC — LOSC (@losclive) August 17, 2024

وعقب نهاية اللقاء صرّح أوليفيه لوتانج: "أنجل جوميز في حالة جيدة جدا، لكننا سننتظر لنرى كيف ستمر الليلة، سيخضع لاختبارات إضافية من أجل أن نقول إن لدينا نهاية سعيدة".

"Angel Gomes va plutôt bien, mais on va attendre de savoir comment il va passer la nuit, avec ses examens complémentaires, pour dire qu'on a une "happy end" définitive. " ❤️ 🎙️ La réaction du président Olivier Létang après #SDRLOSC ⤵️ pic.twitter.com/rCgMfr4PhF — LOSC (@losclive) August 17, 2024

المباراة استكملت بعد توقف دام 34 دقيقة وانتصر ليل بنتيجة 2-0 بفضل هدفي بافودي دياكاتيه وجوناثان ديفيد، واحتفل لاعبو الفريق برفع قميص جوميز بعد التسجيل.

وأظهر لاعبو الفريقين دعمهم لجوميز بعد نهاية اللقاء برفع قميصه سويا.

جوميز لاعب مانشستر يونايتد السابق انضم لليل الفرنسي في 2021-2022 ويقضي موسمه الثالث بقميص ليل.

وشارك جوميز أساسيا في مواجهتي فنربخشة في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا وساهم في إقصاء كتيبة جوزيه مورينيو.

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