رئيس ليل: سننتظر كيف ستمر الليلة على أنجل جوميز

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

إصابة أنخيل جوميز لاعب ليل

يأمل أوليفيه لوتانج رئيس نادي ليل الفرنسي أن "تمر الليلة بنهاية سعيدة" على أنجل جوميز لاعب الفريق بعد تعرضه لإصابة قوية.

وسقط جوميز في الدقائق الأولى من عمر اللقاء ضد ستاد ريمس وفقد الوعي، وتوقفت المباراة في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لمدة 34 دقيقة.

وتدخل أمادو كوني بقوة مع أنجيل جوميز وأسقطه أرضا دون أي حركة، وانطلق الجهاز الطبي للفريقين لأرض الملعب سريعا لإنقاذ لاعب الوسط الإنجليزي.

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وكتب النادي عبر حسابه على منصة "أكس" أن جوميز استعاد وعيه ونُقل للمستشفى.

وعقب نهاية اللقاء صرّح أوليفيه لوتانج: "أنجل جوميز في حالة جيدة جدا، لكننا سننتظر لنرى كيف ستمر الليلة، سيخضع لاختبارات إضافية من أجل أن نقول إن لدينا نهاية سعيدة".

المباراة استكملت بعد توقف دام 34 دقيقة وانتصر ليل بنتيجة 2-0 بفضل هدفي بافودي دياكاتيه وجوناثان ديفيد، واحتفل لاعبو الفريق برفع قميص جوميز بعد التسجيل.

Decisive Diakite saves the day for Lillois

وأظهر لاعبو الفريقين دعمهم لجوميز بعد نهاية اللقاء برفع قميصه سويا.

جوميز لاعب مانشستر يونايتد السابق انضم لليل الفرنسي في 2021-2022 ويقضي موسمه الثالث بقميص ليل.

وشارك جوميز أساسيا في مواجهتي فنربخشة في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا وساهم في إقصاء كتيبة جوزيه مورينيو.

أنجل جوميز ليل الدوري الفرنسي
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