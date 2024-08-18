ماجد هاني: أشكر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة

توجه ماجد هاني لاعب وسط بلدية المحلة بالشكر لكل من دعمه خلال الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وكان ماجد هاني سقط على الأرض خلال مباراة الجونة في الدوري فاقدا للوعي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعادل بلدية المحلة مع الزمالك بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة من الدوري.

وقال ماجد هاني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا الآن بخير وأشكر كل من دعمني أثناء الوعكة الصحية الأخيرة".

وأضاف "شعرت بالسعادة بكل ما حدث واللاعبين احتفلوا معي بعد الهدف وأيضا عندما هتف الجمهور باسمي خلال مباراة بلدية المحلة والزمالك".

وأتم تصريحاته "إعارتي انتهت من الزمالك لبلدية المحلة وأنتظر التأكد أنني بخير وأحصل على موافقة الأطباء لللعب وبعدها سوف أدرس ماذا سيحدث في مستقبلي".