قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد

شدد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أنه لا يحب أن يطلق عليه لقب الجندي المجهول.

وأنهى الأهلي مبارياته في الدوري المصري بالخسارة أمام مودرن سبورت بهدفين لهدف في مباراة قادها سامي قمصان وشارك فيها مجموعة من اللاعبين الشباب لحصول لاعبي الفريق الأول على راحة سلبية.

وقال قمصان عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "لا أحب أن يقال عني الجندي المجهول، الأهلي يجعل أي شخص كبير ومشهور".

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وأضاف "هدفنا الوحيد هو الفوز بأي تشكيل وبأي لاعبين، وكنا نريد الفوز في آخر مباراة في الدوري حتى يحصل اللاعبين على الثقة ولكن لم يتحقق ذلك".

وأكمل "أشكر اللاعبين الشباب الذين انضموا إلينا منذ 3 أسابيع فقط وبذلوا الكثير من الجهد حتى تعرض 5 لاعبين لإصابات عضلية".

وواصل "لعبنا مباراة مودرن سبورت بقائمة لا يوجد بها الكثير من الحلول وبها 3 حراس مرمى ومودرن أنهى اللقاء بمجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات".

وتابع "أهداف الأهلي تحققت من آخر 3 مباريات في الدوري ولكن النتيجة ليست الأفضل، وكولر شاهد الفريق وسوف أقدم له التقرير الخاص بكل اللاعبين الشباب ليختار من سيتم تصعيده للفريق الأول في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "الأهلي سيعود للتجمع يوم 1 سبتمبر المقبل من أجل الاستعدادا للموسم الجديد".