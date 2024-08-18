بداية مخيبة.. ميلان يخطف تعادلا قاتلا في سان سيرو أمام تورينو

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

نواه أوكافور

خيّب ميلان آماله أنصاره في ملعب سان سيرو بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام تورينو في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وتأخر ميلان بقيادة مدربه الجديد باولو فونسيكا بثنائية وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني سجل لاعبوه ثنائية خطفوا بها الـ 3 نقاط.

وانتهى اليوم الأول من الدوري الإيطالي بـ 4 تعادلات في 4 مباريات، ومن بينها لقاء إنتر حامل اللقب ضد جنوى بنفس النتيجة.

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وفي الدقيقة 30 لم يستطع ماليك تشاو من تشتيت الكرة بشكل صحيح من على خط المرمى لتسكن الكرة الشباك لكن دون أن يحتسبها الحكم.

وعقب العودة لتقنية الفيديو تأكد صحة الهدف بدخول الكرة بكامل محيطها لتصبح النتيجة 1-0.

وأهدر رافائيل لياو فرصة تسجيل التعادل من انفراد تام لكن فانيا ميلينكوفيتش سافيتش تألق ومنع هدف الروسونيري في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني شارك ألفارو موراتا وتحصل على ركلة جزاء لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت قرار الحكم في الدقيقة 66.

وبعد دقيقتين سجل الكولومبي دوفان زاباتا برأسية للضيوف الهدف الثاني بعد عرضية فالنتينو لازارو.

زاد ميلان من ضغطه وسجل موراتا لكن الهدف ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 81.

وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي سجل موراتا هدف تقليص الفارق بعدما حول تسديدة تيجاني رينديرز في الشباك.

وأدرك نواه أوكافور التعادل لميلان في الدقيقة 90+6 بعدما حول عرضية يونس موسى في الشباك، لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق.

ميلان تورينو الدوري الإيطالي
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