طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى

تعرض حازم أسامة لاعب الزمالك لجرح قطعي في الوجه خلال مباراة فريقه ضد بلدية المحلة.

وتعادل الزمالك مع منافسه بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك للمركز الإعلامي للنادي: "تعرض حازم أسامة لجرح قطعي في الوجه وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل أرضية الملعب".

وأتم " نقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات من أجل إجراء أشعة للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق ".

ولم يحقق الزمالك النتائج الإيجابية ضد فريقين من الهابطين إلى دوري المحترفين، إذ تعادل مع المقاولون العرب في مباراة وخسر الأخرى، بالإضافة إلى نتيجتي البلدية.

ووصل الزمالك إلى النقطة 56 حاسما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

بينما ارتفع رصيد بلدية المحلة إلى النقطة 28 في المركز الـ16، لكن هبط لدوري المحترفين.

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