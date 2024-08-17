لا جديد.. ليفركوزن ملك الريمونتادا يسجل في الوقت القاتل ويحسم السوبر الألماني ضد شتوتجارت

تغلب باير ليفركوزن على شتوتجارت بركلات الترجيح في مباراة كأس السوبر الألماني، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

وشارك باير ليفركوزن بصفته بطل الدوري والكأس، بينما شارك شتوتجارت كوصيف الدوري.

تقدم فيكتور بونيفاس لباير ليفركوزن في الدقيقة 11 بعد تمريرة من إدمون تابسوبا.

وفي الدقيقة 15 أدرك إنزو ميو نجم المنتخب الفرنسي الأولمبي التعادل لشتوتجارت.

وواجه ليفركوزن موقفا صعبا بطرد لاعب الوسط مارتن تيرييه بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 37.

وحل جوناثان تاه بدلا من بونفياس في الدقيقة 41.

وازداد الوضع سوءا في الدقيقة 63 بتقدم شتوتجارت بهدف دينيز أونداف.

ولكن في الدقيقة 88 أدرك باتريك شيك التعادل بعد تمريرة من أليكس جريمالدو.

ركلات الترجيح بدأها ميو بالتسجيل لشتوتجارت، فسجل شيك لليفركوزن.

ثم سجل إيرميدين ديميروفيتش لشتوتجارت، فرد جريمالدو لباير أيضا.

الثالثة رجحت كفة ليفركوزن بضياع ركلة فرانز كراتزيج، مقابل تسجيل ركلة أليكس جارسيا.

ثم سجل أونداف ركلته لشتوتجارت، ليرد تابسوبا بتسجيل الرابعة، وأخيرا ضاعت الخامسة من سيلاس ليحتفل ليفركوزن.

وحقق ليفركوزن مع مدربه تشابي ألونسو موسما تاريخيا، بالجمع بين ثنائية الدوري والكأس واحتلال وصافة الدوري الأوروبي.

الدوري كان الأول في تاريخ ليفركوزن، والأول بلا هزيمة.

وتكرر في الموسم الماضي نمط تعديل ليفركوزن للنتيجة سواء بالتعادل أو الفوز لمد سلسلة مبارياته بلا هزيمة في الموسم الماضي.

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