كأس مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما في دور الـ16 من كأس مصر.

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعد المباراة الأخيرة لطلائع الجيش في الدوري ضد الزمالك، وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحسم الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.

بينما احتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

ووصل الزمالك إلى دور الـ16 بعد الفوز على بروكسي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الجانب الآخر انتصر طلائع الجيش على بورفؤاد بهدف دون رد.

ويقود الثنائي أحمد مجدي وأندريه بيكي الفريق الأبيض في مباريات كأس مصر نظرا لسفر جوزيه جوميز مدرب الفريق إلى البرتغال لقضاء إجازته.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أغسطس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويلعب اللقاء على استاد السلام.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.