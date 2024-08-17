كأس مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

السبت، 17 أغسطس 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

هدف سامسون أكينيولا - الزمالك ضد طلائع الجيش

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه طلائع الجيش في المباراة التي ستجمعهما في دور الـ16 من كأس مصر.

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعد المباراة الأخيرة لطلائع الجيش في الدوري ضد الزمالك، وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أخبار متعلقة:
هدف الأهلي - بن رمضان ينتصر مع فرينتسفاروتشي في الدربي الزمالك يتعادل مع البلدية ويحسم المركز الثالث في الدوري ثنائية متأخرة من مودرن سبورت تكتب هزيمة الأهلي الأولى في الدوري منذ 22 مباراة بمشاركة حمدي فتحي.. العربي يخطف نقطة من الوكرة في الدوري القطري

وحسم الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.

بينما احتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

ووصل الزمالك إلى دور الـ16 بعد الفوز على بروكسي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الجانب الآخر انتصر طلائع الجيش على بورفؤاد بهدف دون رد.

ويقود الثنائي أحمد مجدي وأندريه بيكي الفريق الأبيض في مباريات كأس مصر نظرا لسفر جوزيه جوميز مدرب الفريق إلى البرتغال لقضاء إجازته.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أغسطس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويلعب اللقاء على استاد السلام.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

الزمالك طلائع الجيش كأس مصر
نرشح لكم
ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى ثنائية متأخرة من مودرن سبورت تكتب هزيمة الأهلي الأولى في الدوري منذ 22 مباراة الزمالك يتعادل مع البلدية ويحسم المركز الثالث في الدوري خبر في الجول - جوميز يسافر لقضاء العطلة.. وهذا الثنائي يقود الزمالك في كأس مصر الأول منذ 258 يوما.. شيكابالا يسجل لـ الزمالك في البلدية تقرير سعودي: توابع خسارة السوبر.. النصر يقيل لويس كاسترو
أخر الأخبار
بارالمبياد باريس 2024 - رحاب طلحة وعلي الزيني يرفعان علم مصر في حفل الافتتاح 9 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس ليل: سننتظر كيف ستمر الليلة على أنجل جوميز 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماجد هاني: أشعر كل من دعمني في وعكتي الصحية.. وإعارتي انتهت مع بلدية المحلة 23 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: لا أحب لقب الجندي المجهول.. وهذا موعد بدء الإعداد للموسم الجديد 47 دقيقة | الدوري المصري
بداية مخيبة.. ميلان يخطف تعادلا قاتلا في سان سيرو أمام تورينو 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك: حازم أسامة تعرض لجرح قطعي في الوجه.. ونقله للمستشفى 56 دقيقة | الدوري المصري
لا جديد.. ليفركوزن ملك الريمونتادا يسجل في الوقت القاتل ويحسم السوبر الألماني ضد شتوتجارت ساعة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 2 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 3 في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 4 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات