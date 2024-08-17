ثنائية متأخرة من مودرن سبورت تكتب هزيمة الأهلي الأولى في الدوري منذ 22 مباراة

تلقى الأهلي أول هزيمة له في الدوري بعد 22 مباراة دون خسارة، وذلك أمام مودرن سبورت في الجولة الأخيرة من المسابقة بهدفين لهدف.

حول مودرن سبورت تأخره أمام الأهلي بهدف إلى فوز بهدفين، ليخسر الأهلي لأول مرة بعد سلسلة لاهزيمة استمرت 22 مباراة، بواقع 21 انتصار متتالي وتعادل.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة 54 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

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وتجمد رصيد الأهلي بطل الدوري عند النقطة 85.

وتعد الخسارة الأولى للأهلي في الدوري بعد 22 مباراة دون هزيمة، والأولى منذ 124 يوما.

التشكيل

اعتمد سامي قمصان مدرب الأهلي على تشكيل مكون من 8 لاعبين شباب بالإضافة إلى ثلاثي الفريق الأول عمر كمال وكهربا وخالد عبد الفتاح.

وارتدى كهربا شارة قيادة الأهلي في المباراة لأول مرة في مسيرته مع الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي في بداية المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبد الفتاح – أحمد عابدين – إسلام عبد الله – عمر كمال

الوسط: مصطفى أبو الخير – أحمد بيومي طعيمة – يوسف عبد الحفيظ

الهجوم: يوسف جمال – كهربا – محمد عبد الله

وصف المباراة

حصل يوسف جمال لاعب الأهلي على إنذار في الدقيقة 3 بعد تدخل قوي مع محمد محمود لاعب مودرن سبورت.

وتصدى مصطفى مخلوف لفرصة خطيرة من مودرن سبورت في الدقيقة 6 بعد ضربة رأسية من علي ياسر.

ومرة أخرى تألق مخلوف وتصدى لتسديدة قوية من محمد محمود.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الثاني أجرى الأهلي التبديل الأول بنزول محمد رأفت بدلا من يوسف جمال.

وكاد كهربا أن يسجل هدف التقدم للأهلي بعدما وصلت له تمريرة طويلة من عمر كمال وضعته في مواجهة المرمى ليضع الكرة من أعلى الحارس محمود حمدي الذي عاد وأبعدها قبل أن تذهب إلى الشباك.

لكن الأهلي نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 54 عن طريق عمر كمال بعد عرضية أرضية من ناحية اليمين بقدم محمد رأفت.

وأهدر مودرن سبورت فرصة التعادل بغرابة بضربة رأسية من علي الفيل بعد ركنية لترتد الكرة من العارضة ثم يبعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

عودة لفريق طلعت يوسف

ونجح مودرن سبورت في تسجيل ثنائية متأخرة قادت الفريق للفوز.

وسجل المغربي عبد الكبير الوادي هدف مودرن الأول في الدقيقة 84 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية من ناحية اليمين ليضع الكرة بقوة في منتصف المرمى.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 89 بضربة رأسية من البديل أرنولد إيبا لم يستطع مصطفى مخلوف التصدي لها.

وبذلك يكون الكاميروني أرنولد إيبا سجل في الأهلي ذهابا وإيابا في الدوري.

ومرت الدقائق المتبقية والأهلي يحاول التعادل ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز مودرن سبورت.

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