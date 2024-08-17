الزمالك يتعادل مع البلدية ويحسم المركز الثالث في الدوري

تعادل الزمالك مع منافسه بلدية المحلة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي ثنائية الزمالك، بينما أحرز وحيد محسن وحمزة وجدي للبلدية.

وتعادل الزمالك أيضا مع البلدية في مباراة الذهاب، لكن دون أهداف.

ولم يحقق النتائج الإيجابية ضد فريقين من الهابطين إلى دوري المحترفين، إذ تعادل مع المقاولون العرب في مباراة وخسر الأخرى، بالإضافة إلى نتيجتي البلدية.

لكن الفريق الثالث الذي هبط وهو الداخلية، فتمكن الزمالك من الفوز عليه في الدور الأول والثاني.

ووصل الزمالك إلى النقطة 56 حاسما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

بينما ارتفع رصيد بلدية المحلة إلى النقطة 28 في المركز الـ16.

وافتتح وحيد محسن أهداف المباراة في الدقيقة 58 بعد ارتداد الكرة من العارضة عقب تسديدة صاروخية من محمد أشرف.

وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 70 بعد تسديدة بعيدة المدى.

ويعد هذا الهدف هو الأول له منذ مباراة سوار الغيني في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية يوم 3 ديسمبر 2023 أي منذ 258 يوما.



























وفي الدوري، فأحرز شيكابالا هدفه الأول في الدوري منذ مباراة سموحة في الجولة الرابعة يوم 21 أكتوبر 2023.

وابتعد شيكابالا عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها أبعدته 81 يوما بواقع 16 مباراة في جميع البطولات.

وتمكن ناصر منسي من التقدم للزمالك بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

وتعادل حمزة وجدي للبلدية في الدقائق القاتلة من داخل منطقة الـ6 ياردات.