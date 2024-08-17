بمشاركة حمدي فتحي.. العربي يخطف نقطة من الوكرة في الدوري القطري
السبت، 17 أغسطس 2024 - 23:08
كتب : FilGoal
تعادل الوكرة للجولة الثانية على التوالي في دوري نجوم قطر وتلك المرة مع العربي بنتيجة 1-1 بمشاركة حمدي فتحي.
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
وبدأ الوكرة الموسم بتعادل بنتيجة 2-2 في الدوري القطري مع الأهلي، وواصل تقاسم النقاط للمباراة الثانية تواليا.
وتقدم الوكرة أولا في الدقيقة 58 برأسية لوكاس مينديش.
لوكاس مينديز في الموعد 🔝😍#العربي_الوكرة | #دوري_نجوم_أريدُpic.twitter.com/jHambdlnnW— نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) August 17, 2024
وفي الدقيقة 77 أدرك السوري عمر السومة التعادل للعربي برأسية.
🎥 WATCH | @alarabi_club 1st goal by Omar Al Somah#OoredooStarsLeague pic.twitter.com/gHbnE6YwLR— Qatar Stars League (@QSL_EN) August 17, 2024
وشارك حمدي فتحي في اللقاء أساسيا وحتى النهاية، ويأتي ذلك بعد التقارير التي أشارت لانتقاله للدحيل.
جانب من أحداث الشوط الثاني 📸#العربي_الوكرة | #دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/xWmYKNwXWV— نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) August 17, 2024
ويحتل الوكرة المركز السادس برصيد نقطتين وهو رصيد العربي أيضا الذي حل سابعا.
ويتصدر الدحيل ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفوزين كبيرين على قطر والريان.