بمشاركة حمدي فتحي.. العربي يخطف نقطة من الوكرة في الدوري القطري

السبت، 17 أغسطس 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة - العربي

تعادل الوكرة للجولة الثانية على التوالي في دوري نجوم قطر وتلك المرة مع العربي بنتيجة 1-1 بمشاركة حمدي فتحي.

وبدأ الوكرة الموسم بتعادل بنتيجة 2-2 في الدوري القطري مع الأهلي، وواصل تقاسم النقاط للمباراة الثانية تواليا.

وتقدم الوكرة أولا في الدقيقة 58 برأسية لوكاس مينديش.

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وفي الدقيقة 77 أدرك السوري عمر السومة التعادل للعربي برأسية.

وشارك حمدي فتحي في اللقاء أساسيا وحتى النهاية، ويأتي ذلك بعد التقارير التي أشارت لانتقاله للدحيل.

ويحتل الوكرة المركز السادس برصيد نقطتين وهو رصيد العربي أيضا الذي حل سابعا.

ويتصدر الدحيل ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفوزين كبيرين على قطر والريان.

دوري نجوم قطر حمدي فتحي الوكرة العربي
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