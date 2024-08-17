تقرير سعودي: غرامة منتظرة لـ رونالدو بعد السوبر
السبت، 17 أغسطس 2024 - 22:54
كتب : FilGoal
ينُتظر توقيع غرامة على البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بعد نهاية السوبر السعودي ضد الهلال.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي.
وغادر رونالدو أرضية الملعب غاضبا دون أن يتسلم الميدالية الفضية بعد نهاية السوبر.
ووفقا لموقع "سبورت 24" السعودي فإن رونالدو يواجه خطر توقيع عقوبة مالية بعد نهائي السوبر السعودي.
وأشار التقرير إلى أنه وفقا للائحة فإن "كل شـخص يمتنع عـن استلام الجوائز بدون عذر مقبول، يعاقب بالحرمان مـن الجوائز المخصصة (مالية أو عينية) وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي".
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هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) August 17, 2024
أولى أهداف النصر عن طريق رونالدو ⚽🔥🟡
النصر 1 × 0 الهلال#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي #النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/jV1zZRQX9r
وتقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، وقلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.
وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.