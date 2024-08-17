تقرير سعودي: غرامة منتظرة لـ رونالدو بعد السوبر

ينُتظر توقيع غرامة على البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بعد نهاية السوبر السعودي ضد الهلال.

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي.

وغادر رونالدو أرضية الملعب غاضبا دون أن يتسلم الميدالية الفضية بعد نهاية السوبر.

ووفقا لموقع "سبورت 24" السعودي فإن رونالدو يواجه خطر توقيع عقوبة مالية بعد نهائي السوبر السعودي.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا للائحة فإن "كل شـخص يمتنع عـن استلام الجوائز بدون عذر مقبول، يعاقب بالحرمان مـن الجوائز المخصصة (مالية أو عينية) وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي".

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وتقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، وقلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

وحقق الهلال لقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه مبتعدا عن أقرب منافسيه النصر صاحب اللقبين.