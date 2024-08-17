خبر في الجول - جوميز يسافر لقضاء العطلة.. وهذا الثنائي يقود الزمالك في كأس مصر

السبت، 17 أغسطس 2024 - 22:50

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - إنبي - جوزيه جوميز

سيحصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على عطلة بعد نهاية مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن جوميز سيسافر إلى البرتغال على أن يعود لبدء تحضيرات الموسم الجديد.

ويقود الثنائي أحمد مجدي وأندريه بيكي الفريق الأبيض في مباريات كأس مصر.

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ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في دور الـ 16 لكأس مصر.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 21 أغسطس.

وبحسب الجدول الذي أعلنه اتحاد الكرة، فإن المسابقة ستنتهي بنهاية شهر أغسطس.

الزمالك الدوري المصري جوزيه جوميز
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